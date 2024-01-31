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Педофилов будут пожизненно лишать свободы: Новый закон разработали в Мажилисе

Сегодня, 10:24
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osce.org Сегодня, 10:24
Сегодня, 10:24
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Фото: osce.org

Мажилис взял в работу Законопроект по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Как отметил депутат Асхат Аймагамбетов, проект полностью соответствует заданию Главы государства по ужесточению ответственности за насилие в семье.

В законопроекте предлагаются следующие основные нормы:

  • ужесточается наказание за побои и причинение легкого вреда здоровью (из административной ответственности переводится в уголовную);
  • подавать иск в суд можно будет не дожидаясь заявления потерпевшей стороны, на основе имеющейся информации о бытовом насилии;
  • судам разрешается назначать психологическую помощь для изменения агрессивного поведения людей, совершивших насилие в семье;
  • педофилов предлагается пожизненно лишать свободы;
  • введение уголовной ответственности за пропаганду самоубийства или доведение до самоубийства;
  • предлагается проверять интернатные, закрытые учреждения для детей в любое время без предварительного уведомления.

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