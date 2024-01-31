Педофилов будут пожизненно лишать свободы: Новый закон разработали в Мажилисе

Мажилис взял в работу Законопроект по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Как отметил депутат Асхат Аймагамбетов, проект полностью соответствует заданию Главы государства по ужесточению ответственности за насилие в семье.

В законопроекте предлагаются следующие основные нормы: