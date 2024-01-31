Педофилов будут пожизненно лишать свободы: Новый закон разработали в Мажилисе
Сегодня, 10:24
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Сегодня, 10:24Сегодня, 10:24
149Фото: osce.org
Мажилис взял в работу Законопроект по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
Как отметил депутат Асхат Аймагамбетов, проект полностью соответствует заданию Главы государства по ужесточению ответственности за насилие в семье.
В законопроекте предлагаются следующие основные нормы:
- ужесточается наказание за побои и причинение легкого вреда здоровью (из административной ответственности переводится в уголовную);
- подавать иск в суд можно будет не дожидаясь заявления потерпевшей стороны, на основе имеющейся информации о бытовом насилии;
- судам разрешается назначать психологическую помощь для изменения агрессивного поведения людей, совершивших насилие в семье;
- педофилов предлагается пожизненно лишать свободы;
- введение уголовной ответственности за пропаганду самоубийства или доведение до самоубийства;
- предлагается проверять интернатные, закрытые учреждения для детей в любое время без предварительного уведомления.