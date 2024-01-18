Педофила поймали в Талдыкоргане

В Талдыкоргане по "горячим следам" задержали педофила, передает BaigeNews.kz со ссылкой на региональный департамент полиции.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий поднят личный состав и оцеплен периметр микрорайона. По "горячим" следам полицейскими установлен и задержан 19-летний подозреваемый. В настоящее время он взят под стражу. По факту с назначением необходимых экспертиз возбуждено уголовное дело, расследование которого взято на особый контроль областным департаментом полиции. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит", - прокомментировали случай в пресс-службе ДП области Жетысу.

Как пишут СМИ, в органы с заявлением обратилась жительница Талдыкоргана. Она сообщила, что некий мужчина пытался изнасиловать ее 10-летнюю дочь. Девочка шла пешком во Дворец школьников на дополнительные занятия, когда за ней увязался неизвестный мужчина. И, когда они проходили мимо детсада, незнакомец схватил школьницу, потащил в сторону строящихся домов и под угрозой смерти приказал ей молчать. Когда он снял своих штаны и собирался вступить в половую связь с девочкой, на помощь к ребенку подоспел прохожий.