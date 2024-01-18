  • 18 Января, 13:15
  • BAIGENEWS

Педофила поймали в Талдыкоргане

Сегодня, 11:42
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
istock Сегодня, 11:42
Сегодня, 11:42
615
Фото: istock

В Талдыкоргане по "горячим следам" задержали педофила, передает BaigeNews.kz со ссылкой на региональный департамент полиции.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий поднят личный состав и оцеплен периметр микрорайона. По "горячим" следам полицейскими установлен и задержан 19-летний подозреваемый. В настоящее время он взят под стражу. По факту с назначением необходимых экспертиз возбуждено уголовное дело, расследование которого взято на особый контроль областным департаментом полиции. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит", - прокомментировали случай в пресс-службе ДП области Жетысу. 

Как пишут СМИ, в органы с заявлением обратилась жительница Талдыкоргана. Она сообщила, что некий мужчина пытался изнасиловать ее 10-летнюю дочь. Девочка шла пешком во Дворец школьников на дополнительные занятия, когда за ней увязался неизвестный мужчина. И, когда они проходили мимо детсада, незнакомец схватил школьницу, потащил в сторону строящихся домов и под угрозой смерти приказал ей молчать. Когда он снял своих штаны и собирался вступить в половую связь с девочкой, на помощь к ребенку подоспел прохожий.

Самое читаемое

Наверх