Педофил сбежал из тюрьмы в Техасе

Власти американского штата Техас разыскали и снова взяли под стражу 39-летнего Роберта Янси, который сбежал из тюрьмы в Бразории. Мужчина отбывал пожизненный срок без права досрочного освобождения за многократное сексуальное насилие над ребёнком, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на KHOU.

По данным властей, Янси сбежал на белом Nissan Versa 2021 года выпуска. Заключённый был одет в черную шапку и черный свитер.

Спустя некоторое время после побега полиция остановила машину, которая подходила под описание. Правоохранители задержали женщину-водителя, которая, предварительно, может быть матерью сбежавшего. Также был задержан Рассел Уильямс, который по версии следствия, помогал педофилу скрываться от правосудия.

Самого Янси стражи порядка поймали в округе Матагорда, когда мужчина выходил из Ривер-парка. Власти заявили, что он шёл пешком. Его доставили в тюрьму Матагорда, где ему предъявят обвинения в побеге из уголовного преступления. Как именно сбежал заключенный, не уточняется.