Педколледж Астаны станет университетом

В столице из-за нехватки учителей решили педагогический колледж сделать университетом, передаёт корреспондент BaigeNews.kz со ссылкой на управление образования Астаны.

"Во исполнение поручения Главы государства по открытию педагогического вуза в столице в рамках проекта государственно-частного партнерства начата работа по трансформации педагогического колледжа в педагогический университет. Также на базе Евразийского национального университета имени Льва Гумилёва будет открыт филиал КазНПУ имени Абая", - сообщил руководитель управления образования Астаны Касымхан Сенгазыев.

Кроме того, ежегодно за счёт местного бюджета осуществляется государственный заказ на одну тысячу мест по педагогическим специальностям. На сегодняшний день по государственному образовательному гранту обучаются более четырёх тысяч студентов.

Как отметил Сенгазыев, в связи с ежегодным ростом числа школьников в городе к 2026-2027 учебному году появится потребность в пяти тысячах педагогов.

Педагогический колледж Международного университета Астаны на сегодняшний день оказывает услуги в сфере технического, профессионального, послесреднего образования, осуществляя подготовку специалистов с образованием на базе девяти и 11 классов средней школы.