Педагогов наградили за лучшие видеоуроки и видеолекции

В Астане подвели итоги республиканского конкурса видеоуроков и видеолекций для педагогов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство просвещения РК.

В конкурсе "Панорама педагогических идей – 2023" приняли участие более 1000 педагогов, из которых 100 получили денежные вознаграждения.

Конкурс состоит из двух этапов: регионального и республиканского. В этом году для участия в первом этапе педагоги оформили свои идеи в виде видеороликов: урок, практическая или лабораторная работа, семинар, мастер-класс, цифровой образовательный ресурс или видеоподкаст. Подготовить работу можно было одному, либо в команде.

Впервые видеосюжеты были созданы не по предметам или методикам, а по видам функциональной грамотности. Всего их 12: ранняя грамотность (дошкольное обучение и воспитание), читательская грамотность, математическая грамотность, естественнонаучная грамотность, цифровая грамотность, медийно-информационная грамотность, финансовая грамотность, экологическая грамотность, грамотность в вопросах здоровья (медицинская грамотность), социально-эмоциональная грамотность, межкультурная грамотность и гражданско-правовая грамотность.

Видеоматериалы участников оценивали члены регионального экспертного совета по семи критериям: актуальность, доказательность, межпредметная интеграция, методическая ценность, инновационность, культура речи и ораторское мастерство и качество передачи аудио/видеоряда.

92 педагога стали обладателями дипломов I, II, III степени и денежных сертификатов на суммы 150 000 (I место), 100 000 (II место) и 80 000 тенге (III место). Кроме того, по каждому направлению были определены авторы самых просматриваемых на YouTube видеоматериалов.