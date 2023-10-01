Педагог отшлёпал студента в Павлодаре: руководителя колледжа могут наказать

Полицейские возбудили уголовное дело в отношении педагога, который бил палкой студента Павлодарского монтажного колледжа, передаёт BaigeNews.kz.

Более того, за проступок подчинённого наказать могут и рукводителя учебного заведения.

"Установлено, что 29 сентября на уроке энергоснабжения, педагог, объясняя тему о силе тока, наглядно показал на учащемся. В отношении 55-летнего преподавателя за нанесение побоев возбуждено административное производство, материал направлен в суд, Кроме того, в отношении руководителя колледжа материал направлен в уполномоченный орган — Департамент по обеспечению качества в сфере образования за несообщение о противоправных деяниях в отношении несовершеннолетнего в полицию", — сообщили в пресс-службе Департамента полиции Павлодарской области.

Напомним, видео "необычного метода" объяснения педагога в Павлодаре попало в социальные сети. На кадрах видно как преподаватель бьёт студента по ягодицам предметом, похожим на палку. На инцидент отреагировали в управлении образования области и министерстве просвещения. Позже стало известно, что преподаватель был уволен.