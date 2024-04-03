Паводок входит в активную фазу в СКО

Синоптики Северо-Казахстанской области фиксируют интенсивное поднятие уровня воды в реке Есиль. В частности речь идёт о юго-западной стороне региона, где обычно и формируется половодье, сообщает корреспондент BaigeNews.kz.

Гидрологический мониторинг на территории региона проводят 19 гидрологических постов. 10 из них уже перешли на учащённые виды наблюдения. В зоне особого внимания малые реки, притоки Есиль на юго-западной части области.

"На гидропосту у села Токсан би и на Сергеевском водохранилище наблюдаются интенсивные повышения уровня воды. Уровень на водохранилище составляет 731 см. До перелива остаётся 69 см. Паводковая ситуация в области входит в активную фазу. В ближайшие дни ожидается повышение и дневных и ночных температур до 0 -1 тепла. Ожидаем интенсивное разрушение ледостава. В связи с чем ожидаем заторные явления. Особенно они будут фиксироваться на притоках реки Есиль", - прокомментировала директор областного филиала РГП "Казгидромет" Кымбат Мергалиева.

На учёте в зоне риска от подъёма воды в реки Есиль и её притоках стоят три десятка населённых пунктов. Перелив на Сергеевском водохранилище прогнозируют уже на следующей неделе - к 10 апреля. Эта вода проходит сразу три района: Шал Акына, Есильский, Кызылжарский и город Петропавловск.

"У города пик паводка ожидаем в конце апреля: с 29 по 1 мая. Коснётся пойменной части у города Петропавловск, затем попадает дорога международного значения Челябинск - Новосибирск. Следующий пункт заходит на дорогу и улицы посёлка Заречный. Также в районе посёлка Тепличное, Прибрежное. У города в сравнении с прошлогодними значениями ожидаем на 50-80 см выше. На сегодня ориентируемся, что уровень подъёма воды может достигнуть 1094 см", - уточнила Кымбат Мергалиева.

Пик паводка у границ областного центра ожидают уже к концу апреля. Повышение уровня воды прогнозируют до тысячи ста сантиметров. Под водой рискуют оказаться дороги и дома. Приток с сергеевского водохранилища прогнозируют до 2,5 млрд кубов воды.

Тем временем за прошедшие выходные от большой воды буквально спаслись сразу два населённых пункта. Речь идёт о селе Талшик и городе Тайынша. Людей и их скот эвакуировали. Но водный поток прошёл мимо благодаря активным и своевременно предпринятым мерам спасателей и местных властей. Поэтому работы по укреплению ограждающих валов продолжаются в каждом районе области.

В частности работы идут в селе Прибрежное. Здесь мешкотары наполняют инертным материалом и укрепляют насыпной вал. Семь лет масштабное половодье нанесло серьёзный удар по местным домам и участкам. Уже спустя несколько месяцев у границ сел Прибрежное и Тепличное, которое не менее пострадало от половодья, появилась дамба, длинною в 250 метров.

Фото автора.

Всего за последние сутки с улиц и придворовых территорий населённых пунктов области откачено более 34,4 тысячи метров кубических воды. Также очищено свыше трёх тысяч метров арыков. Специалисты заготовили 3,5 тысячи штук мешкотары.

"Расширено и углублено 2,7 тысячи метров каналов. Зафиксировано 15 переливов талых вод через автодороги. Из них на дороге областного значения – два перелива, на дорогах районного значения – 13. Выставлены знаки. Силами местных исполнительных органов и полиции организовано дежурство", - уточнили в пресс-службе ДЧС СКО.

В пяти районах области сейчас предупреждают последствия большой воды спасатели СКО и Туркестанской области.

К слову, в Северо-Казахстанской области 87 населённых пунктов находятся в зоне риска. 7 группировок ДЧС работают в Тайыншинском, Уалихановском, Айыртауском районе Габита Мусрепова, помогая в осуществлении противопаводковых мероприятий.