Паводки в Акмолинской области: уровень воды в реке Жабай снижается

Аким Атбасарского района Акмолинской области Аманбек Калжанов сообщил, что принимаемые меры по борьбе с паводком позволили снизить уровень реки Жабай. Однако угроза всё ещё сохраняется, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Паводок в Атбасарском районе проходит в напряженном режиме, имеются локальные подтопления вдоль реки Жабай: подтоплено 172 жилых дома, 45 частных дворовых территорий, дворовая территория школы №1. Обильные притоки талой воды и слабая фильтрация почвы привели к увеличению уровня реки и переливу через защитный вал", — сказал аким района.

Он добавил, что для минимизации рисков паводка проведены работы по созданию дополнительных и укреплению имеющихся защитных обвалований, а также откачке и отводу талой воды.

Эти меры позволили снизить уровень реки до 5 метров, тогда как критическим считается 4,4 метра. Но вместе с тем угроза сохраняется. Так как, ожидается приход воды со стороны Сандыктауского района.

"Для оперативного принятия мер и оказанию помощи населению по возмещению ущерба на территории Атбасарского района была объявлена ЧС. Оказание помощи и безопасность населения является приоритетной задачей. В связи с этим, заблаговременно из опасных зон эвакуировано население, которое размещено в пунктах эвакуации, где предусмотрены все условия, в том числе трехразовое питание. Для недопущения падежа среди домашних животных в безопасные участки отогнано более 800 голов", — сказал глава района.

В борьбе со стихией оказывается помощь спасателями Акмолинского, Жамбылского гарнизонов и Шымкента. Свою лепту вносят офицеры и курсанты Академии гражданской защиты, а также в инженерной защите населенных пунктов участвуют местные организации и предприятия города Атбасар.

Всего на противопаводковые мероприятия задействовано 136 человек, 45 единиц техники и 30 мотопомп.

На каждом участке закреплены ответственные должностные лица, которые круглосуточно выполняют поставленные задачи.