"Паводок не простит ошибок": Смаилов поручил подготовить план к приходу "большой воды"

Премьер-министр Алихан Смаилов обозначил необходимость в двухнедельный срок подготовить план мероприятий по защите населения от паводков и обеспечить контроль за ходом подготовки к приходу большой воды, передаёт BaigeNews.kz.

Он также акцентировал внимание на том, что до конца осени требуется завершить работу по обвалованию населенных пунктов, очистке труб и арыков, проверке состояния гидротехнических сооружений и подготовке водоотводных каналов.

"Подтопленные дома в текущем году в Атырауской, Костанайской и Туркестанской областях располагались на территории водоохранной полосы. Заинтересованным госорганам необходимо выработать меры по ужесточению требований к выдаче земельных участков под строительство близ водоемов", — сказал премьер.

Особое опасение, по его словам, вызывает состояние гидротехнических сооружений. В этой связи требуется координировать ремонтные работы не только республиканских сооружений, но и коммунальных, и частных водохранилищ и дамб, которые остаются без внимания уже на протяжении многих лет.

Глава кабмина поручил продолжить подготовку дорог, мостов, водопропускных сооружений к прохождению повышенных объемов воды, а также разработать цифровую платформу по моделированию паводков для всех регионов республики.

Министр по чрезвычайным ситуациям Сырым Шарипханов доложил, что снята угроза подтопления с 214 и минимизированы риски для 607 населенных пунктов, где расположено порядка 100 тысяч домов и проживает свыше 455 тысяч человек.

С начала года возведено 25 километров временных дамб и 57 километров валов, очищено порядка пяти тысяч километров каналов и шесть тысяч километров арыков, 15 тысяч автомобильных и более трех тысяч железнодорожных водопропускных сооружений.

Перечень паводкоопасных населенных пунктов и участков увеличился на 24 до 1 072.