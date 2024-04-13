Паводковый раздор возник между жителями микрорайонов Уральска

Между жителями микрорайонов Уральска вновь возник паводковый раздор, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".

Жители посёлка Желаево активно укрепляют берег Урала, так как вода прибывает с каждым днём всё больше и больше. Их настораживает то, что жители других микрорайонов пытаются отгородиться от их посёлка и выстраивают стену из мешков с песком по обочине трассы.

"Те, кто построил эту стену, живут по другую сторону дороги, там находится первый микрорайон и Асан-2 района Байтерек. Они почему-то начали огораживать себя от посёлка Желаево. Строят стену из мешков с песком. Мы объясняли им, что это бесполезно. Вообще Желаево находится высоко. И если потонем мы, то потонут и они. Смысла этой стены нет. Наши люди стали переживать. Если предположить, что Желаево будет топить, то эта стена просто будет задерживать воду", – рассказала жительница Желаево Жанслу.

Также укрепительные работы ведутся по более низким точкам ближе к реке Урал.

Жители Старого аэропорта отметили, что они возводят стену от Желаево, чтобы самим спастись и выстроить ещё один барьер в случае паводка.

"Завершим строительство этой стены вдоль дороги и поможем укреплять берег Урала в самом Желаево. Мы, жители Старого аэропорта, и боимся за свои дома", – отметил мужчина.

Жительница первого микрорайона по имени Асель сказала, что у них нет цели забаррикадировать и навредить жителям Желаево.

"Да, мы активно все с первого дня проводим работу, потому что наши дома считаются дачными участками, и в случае, если их подтопит, то нам наше государство не возместит ущерб. У нас нет акима, который бы контролировал паводковую ситуацию. Мы предоставлены сами себе", – говорит Асель.

Недавно в Уральска разразился подобный скандал между жителями дачных обществ.