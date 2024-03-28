В реке Кылшакты снизился уровень воды. Паводковая обстановка в Кокшетау стабилизировалась, передаёт BaigeNews.kz.

Порядка 300 человек из числа сотрудников местных исполнительных органов, ДЧС, служб гражданской защиты, волонтёров и 85 единиц техники, 20 мотопомп задействованы в противопаводковых мероприятиях в областном центре.

"Обстановка на данный момент в Кокшетау стабилизировалась. Уровень воды спал", - сообщили в акимате.

На место паводка выехал аким Акмолинской области Марат Ахметжанов.

"Прошу акмолинцев проявить терпение. Все службы работают круглосуточно. В каждом районе действуют оперативные штабы", - подчеркнул аким области.

Аким Кокшетау доложил о проводимой работе.

"Вода поднялась вчера ночью, это талые воды с полей. С 7 утра мы направили спецтехнику. Дополнительно открылись русла реки Кылшакты. Комиссия уже работает, записывают адреса, выезжают и составляют акты по подтопленным восьми частным домам", - рассказал Бауыржан Гайса.

Угроза подтопления домов спала. Ведутся берегоукрепительные работы, укладка мешкотары и откачка талой воды. На участках подтопления организовано дежурство сотрудников полиции.