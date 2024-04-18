Паводковая обстановка находится на особом контроле в Костанайской области

В Костанайской области паводковая обстановка стабилизировалась, но все ещё находится на особом контроле, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Костанайской области.

Всего за время паводков в Костанайской области спасено и эвакуировано 9 226 человек, из них – 1 810 дети.

В пунктах временного размещения на данный момент находятся 179 человек, из них 34 ребенка.

Всего на всех участках задействованы силы и средства в количестве 248 человек личного состава, 37 единиц техники, 21 единица мотопомп, 2 единиц плавательных средств и 1 вертолет МИ8.

Продолжается откачка талых вод. За период паводка в регионе откачено более 913 тыс. м3, талой воды.

За период паводкового периода - более 212 740 мешкотары, также отсыпано 76 500 тонн инертных материалов.

В круглосуточном режиме функционирует областной оперативный штаб, ведется непрерывный мониторинг за населенными пунктами с возможным риском подтопления талыми водами.

В селе Тауш Джангельдинского района на размытом участке автодороги работает группировка ДЧС Костанайской области.

Спасатели контролируют переправу и обеспечивают безопасность населения. Населению доставляются продукты питания, медикаменты и средства первой необходимости. Также, спасателями передается гуманитарная помощь населению, отрезанному талыми водами.

Группировка спасателей Костанайской области направлена в Северо-Казахстанскую область для оказания помощи в ликвидации последствий паводков. Всего задействованы 27 человек, 3 единицы техники сил и средств ДЧС Костанайской области.

Спасатели организуют эвакуацию людей и животных, транспортируют гуманитарный груз, производят откачку талых вод и укладку мешкотары с инертными материалами.