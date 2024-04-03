Паводкоопасные участки близ Астаны осмотрели вице-премьер и глава МЧС

Вице-премьер – заместитель руководителя Республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводкового периода Канат Бозумбаев и министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов осмотрели опасные участки в Акмолинской области, передаёт BaigeNews.kz.

Они обследовали движение воды в бассейнах рек Нура и Есиль в пристоличных районах. В связи с началом второго этапа паводка ситуация в области оценивается как стабильно сложная.

Организованы круглосуточные посты наблюдения за уровнем воды в реках Нура, Есиль, Жабай и Колутон. При формировании ледяных заторов проводятся взрывные работы по их ликвидации. В регион направлена спецтехника акимата Астаны и столичных организаций. Передислоцированы силы МЧС и Академии гражданской защиты РК.

Комплекс противопаводковых мероприятий активно реализуется в селе Жибек Жолы. Для защиты населённого пункта подготовлена мешкотара с инертным материалом, проводится укрепление и усиление 2 300 метров защитного обвалования.

Поездка продолжилась посещением гидропостов реки Нура, расположенных в селе Рахымжана Кошкарбаева Целиноградского района. Вице-премьеру доложили о ситуации с движением талых вод. На гидропостах также проводится круглосуточный мониторинг. По состоянию на 3 апреля, наблюдается понижение уровня воды в реке.

В селе Тайтобе г. Косшы ведутся работы по укреплению земляного вала длиной 2 400 метров.

Заместитель руководителя штаба поручил акиму области и начальнику ДЧС взять на личный контроль вопрос прохождения паводка в пристоличных регионах. Также дан ряд поручений, направленных на ликвидацию существующей угрозы.

Всего по Акмолинской области в противопаводковых мероприятиях задействованы порядка 1 500 человек и 350 единиц техники.