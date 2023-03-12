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Паводкоопасные места в ВКО проинспектировала комиссия на вертолёте
Комиссия под председательством заместителя акима Восточно-Казахстанской области Ержана Нурбаева на вертолете "МИ-8" проведела аэровизуальное обследование паводкоопасных мест в регионе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
При участии сотрудников ДЧС ВКО, специалистов Ертисской бассейновой инспекции, управлении природных ресурсов и регулирования природопользования, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, ВКОФ АО "НК "КазАвтоЖол", КГП "Шығыс Су Қоймалары", "Казводхоз", ТОО "KazExploService", "Казгидромет" обследованы русла рек, горная и равнинная территория, гидротехнические сооружения в районе города Риддер, районов Алтай, Глубоковского, Катон-Карагайского, Курчумского, Самарского, Уланского.
"Проинспектирован ход проведения взрывных работ по дроблению льда на затороопасных участках реки Бухтарма в районе Алтай. На равнинной территории снег сошел на 60-70 процентов в Курчумском районе, на 20-40 процентов в Самарском и Уланском районах. На остальной равнинной территории идет активная фаза снеготаяния. Паводковая ситуация находится на постоянном контроле",— сообщил заместитель акимата Восточно-Казахстанской области Ержан Нурбаев.
Как отметил заместитель начальника ДЧС ВКО Арман Токанов, разлива рек и подтопления на обследованной территории не установлено.
"Русла крупных рек Бухтарма, Ульба и поверхности водохранилищ покрыты льдом. Русло реки Калжыр только начало вскрываться ото льда. На обследованных гидротехнических сооружениях обстановка стабильная, наполнение составляет 30-60 %, уровень воды снижен, донные водовыпуски открыты. Снежный покров сохраняется на всей горной территории области", — сказал Арман Токанов.
На случай осложнения паводковой ситуации в области сформирована группировка сил и средств местных исполнительных органов и формирований служб гражданской защиты с численностью 1 719 человек, 756 единиц техники, 83 единицы плавательных средств и 224 мотопомпы.
Также в случае необходимости по согласованию с МЧС РК, в район Алтай планируется задействовать силы и средства воинской части № 68303 МЧС РК, для проведения превентивных мероприятий.
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