Паводки в ЗКО: около 9 тыс семей получили соцпомощь

На сегодняшний день в Западно-Казахстанской области 8 882 семьям, пострадавшим от паводка, оказана единовременная социальная помощь в размере 100 месячных расчетных показателей на общую сумму 3,2 млрд тенге, передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу акимата региона.

Кроме того, по результатам работы комиссии по расчету ущерба, 253 семьям было выплачено 422 миллиона тенге на ремонт их домов. На сегодняшний день продолжается выдача компенсаций на основании поступивших обращений от населения.

Также пострадавшим от паводка жителям будет приобретено 58 домов в Бурлинском районе и 5 домов в Теректинском районе.

В рамках поручения акима области Наримана Турегалиева, в Уральске в штатном режиме работает комиссия по начислению и выплате материальной помощи дачникам, пострадавшим от паводков, ведутся работы по подсчету ущерба.

Отметим, в Западном Казахстане идет строительство 377 из 395 домов для жителей Каратобинского, Сырымского, Бурлинского, Байтерекского, Теректинского районов.