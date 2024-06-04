Паводки в ЗКО: начато строительство около 400 домов

В Западно-Казахстанской области начато строительство 398 домов для пострадавших от паводков, поремонтные работыпроводятся в 726 домах, приобретено — 57 домов, передаёт BaigeNews.kz.

Об оценке и техническом обследовании домов, пострадавших от паводков, говорили на совещании с участием министра промышленности и строительства РК Каната Шарлапаева во время его рабочей поездки в ЗКО.

Здесь обсудили вопросы обеспечения строителей необходимым объёмом стройматериалов и размещения нераспределённых объектов на новых участках строительства.

"По текущим данным, в ЗКО уже начато строительство 398 домов, ремонтные работы проводятся в 726 домах, приобретено — 57 домов. Стоит добавить, что техобследование пока завершено на 2 761 объекте, по итогам которого принято решение заново построить 401, купить — 1063, а остальные объекты признаны подлежащими ремонту", — отмечается в сообщении пресс-службы министерства промышленности и строительства Казахстана.

Всего в результате паводков в Западно-Казахстанской области пострадал 4 041 дом, из них 1 491 жилой дом и 2 550 дач, которые являются единственным жильём.

Во время рабочей поездки министр также встретился с представителями бизнеса, которые изъявили желание помочь в выделении средств пострадавшим от наводнения в ЗКО. Министр поблагодарил их за проявленную гражданскую позицию и заботу о соотечественниках, которые сегодня нуждаются в материальной поддержке.