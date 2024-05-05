Паводки в Казахстане: в свои дома после эвакуации вернулись почти 50 тысяч жителей

В МЧС РК сообщили свежие данные статистики по паводкам в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

"По республике отведена и откачана вода из 8 615 жилых домов и 2 994 дворовых территорий. 49 819 человек вернулись домой. В аварийно-спасательных и противопаводковых работах задействовано 14 409 человек, 1413 единиц техники, 311 водооткачивающих средств, 69 плавсредств, 5 воздушных судов", — сообщил представитель МЧС РК Аскар Шарип на площадке СЦК.

Спикер также напомнил о том, что продолжаются работы по откачке воды из домов и объектов бизнеса. К примеру, в пострадавшем от паводков Кульсары Атырауской области, воду с помощью мотопомп откачивают в более чем 100 затопленных домах и 10 объектах бизнеса.

Также спасатели и коммунальщики продолжают активно работать в Петропавловске и Кызылжарском районе СКО.

В общей сложности по республике с начала паводков уже откачали более 15 млн кубометров талой воды и уложили более 7,7 млн мешков и более 1,5 млн тонн инертного материала.