Паводки в Казахстане: почти 2 тысячи человек работают на автодорогах

На 12 автомобильных дорогах республиканского значения наложены ограничения на движение транспорта, передает BaigeNews.

В результате потепления и быстрого таяния снега на автомобильных дорогах международного и республиканского значения на 8 участках в Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях произошло подтопления общей протяженностью 6725 метров. На 12 автомобильных дорогах республиканского значения в Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях (протяженностью 720 км) ограничено движение всех видов транспорта. Для объезда этих участков были предложены альтернативные маршруты.