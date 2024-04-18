Паводки в Казахстане: почти 2 тысячи человек работают на автодорогах
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На 12 автомобильных дорогах республиканского значения наложены ограничения на движение транспорта, передает BaigeNews.
В результате потепления и быстрого таяния снега на автомобильных дорогах международного и республиканского значения на 8 участках в Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях произошло подтопления общей протяженностью 6725 метров. На 12 автомобильных дорогах республиканского значения в Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях (протяженностью 720 км) ограничено движение всех видов транспорта. Для объезда этих участков были предложены альтернативные маршруты.
"В настоящее время на республиканских дорогах работают 794 единицы техники и 1945 человек по предупреждению паводков", - сказал пресс-секретарь НК "КазАвтоЖол" Сакен Дилдахмет на брифинге на площадке СЦК.
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