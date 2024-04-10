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Паводки в Казахстане: из государственного материального резерва разбронировали технику и палатки

Сегодня, 21:12
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 21:12
Сегодня, 21:12
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Фото: МЧС РК

Разбронированы материальные ценности из госматрезерва. Об этом сообщили в МЧС РК, передаёт BaigeNews.kz.

"По поручению главы государства из государственного материального резерва дополнительно разбронирована 21 единица специальной и автомобильной техники, а также палатки, постельные принадлежности, посуда. Всё это направлено в Восточно-Казахстанскую, Актюбинскую и Атыраускую области", - сообщили в МЧС.

Сотрудники Комитета по государственным материальным резервам и РГП "Резерв" в круглосуточном режиме обеспечивают выдачу товаров.

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