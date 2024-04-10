Паводки в Казахстане: из государственного материального резерва разбронировали технику и палатки
Сегодня, 21:12
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 21:12Сегодня, 21:12
126Фото: МЧС РК
Разбронированы материальные ценности из госматрезерва. Об этом сообщили в МЧС РК, передаёт BaigeNews.kz.
"По поручению главы государства из государственного материального резерва дополнительно разбронирована 21 единица специальной и автомобильной техники, а также палатки, постельные принадлежности, посуда. Всё это направлено в Восточно-Казахстанскую, Актюбинскую и Атыраускую области", - сообщили в МЧС.
Сотрудники Комитета по государственным материальным резервам и РГП "Резерв" в круглосуточном режиме обеспечивают выдачу товаров.
Самое читаемое
- Наталья Годунова получила новую должность
- Заключение российских экспертов о невиновности Бишимбаева приобщили к делу
- Школьников из подтопленных регионов РК освободят от сдачи экзаменов и тестов
- "Я все делаю для тебя" - подруга о словах Нукеновой Бишимбаеву накануне смерти
- Надеюсь она жива: переписку свидетеля по делу Бишимбаева зачитали в суде