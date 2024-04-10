Паводки в Казахстане: из государственного материального резерва разбронировали технику и палатки

Разбронированы материальные ценности из госматрезерва. Об этом сообщили в МЧС РК, передаёт BaigeNews.kz.

"По поручению главы государства из государственного материального резерва дополнительно разбронирована 21 единица специальной и автомобильной техники, а также палатки, постельные принадлежности, посуда. Всё это направлено в Восточно-Казахстанскую, Актюбинскую и Атыраускую области", - сообщили в МЧС.

Сотрудники Комитета по государственным материальным резервам и РГП "Резерв" в круглосуточном режиме обеспечивают выдачу товаров.