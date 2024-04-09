Паводки в Казахстане: эвакуировано более 80 тысяч человек

В МЧС Казахстана представили оперативную информацию по паводковой ситуации в стране, передаёт BaigeNews.kz

"В девяти регионах страны действуют 29 ЧС местного масштаба в Актюбинской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Ұлытау, Акмолинской, Карагандинской, Атырауской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях. Функционируют республиканский и областные оперативные штабы в 20 регионах", – сообщил старший офицер Комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС РК Сайпаш Ерасыл на брифинге в СЦК.

По его данным, подтопленными остаются 3358 частных жилых дома, 326 придворовых территории и 2089 дачных домов в шести областях: Актюбинской, Акмолинской, Костанайской, Восточно-Казахстанской, Атырауской и Северо-Казахстанской.

Также на контроле республиканского штаба находится 100 размывов автодорог, из них девяти мостов и 91 дорожное полотно, 114 переливов. Без транспортного сообщения остаются 69 населённых пунктов. Спасено и эвакуировано более 80 тысяч человек, из них около 29 тысяч детей. В пунктах временного размещения находятся 7656 человек, из них 3316 детей.

Силами МЧС и местных исполнительных органов откачано более 7,9 миллиона кубометров талой воды, проведена укладка более миллиона мешкотар и тысячи тонн инертного материала. В аварийно-спасательных работах задействовано порядка 18 тысяч человек, около 3,5 тысячи единиц техники, девять воздушных судов.

По предварительным данным, вследствие паводков в регионах пострадало 80 торговых объектов. Сумма ущерба уточняется. В остальных регионах ситуация стабильная.