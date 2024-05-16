Казахстан и ОАЭ налаживают сотрудничество в сфере цифровизации
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В Казахстан прибыла делегация из Объединенных Арабских Эмиратов во главе с заместителем Министра Кабинета министров по вопросам конкурентоспособности и обмена опытом Абдуллой Нассер Лута, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЦРИАП РК.
В ходе визита состоялись встречи с Министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жасланом Мадиевым, руководителями Министерства национальной экономики РК и Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.
В рамках двусторонних встреч состоялся официальный запуск обучения по программе Executive Leadership Program Школа государственного управления Мохаммеда бин Рашида для руководителей государственных органов в Республике Казахстан при участии слушателей Программы.
"Сегодня мы объявили о запуске Национального акселератора. Изучив опыт ОАЭ по акселерации за 100 дней решения актуальных проблемных вопросов, мы приняли решение запустить данный механизм и у нас в Национальном проектном офисе. Уже определены темы для акселерации совместно с государственными органами. Одним из важных направлений является Capacity Building, в рамках которого совместно с Академией госуправления при Президенте РК проводим обучение руководителей государственных органов по Executive Leadership Program Школы государственного управления Мохаммеда бин Рашида. То есть мы будем отправлять в ОАЭ на обучение наших цифровых вице-министров, которые будут обучены новейшим подходам и методам государственного управления в различных сферах с применением искусственного интеллекта", - отметил министр Жаслан Мадиев.