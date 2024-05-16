Казахстан и ОАЭ налаживают сотрудничество в сфере цифровизации

В Казахстан прибыла делегация из Объединенных Арабских Эмиратов во главе с заместителем Министра Кабинета министров по вопросам конкурентоспособности и обмена опытом Абдуллой Нассер Лута, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЦРИАП РК.

В ходе визита состоялись встречи с Министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жасланом Мадиевым, руководителями Министерства национальной экономики РК и Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.

В рамках двусторонних встреч состоялся официальный запуск обучения по программе Executive Leadership Program Школа государственного управления Мохаммеда бин Рашида для руководителей государственных органов в Республике Казахстан при участии слушателей Программы.