Казахстан и Франция договорились обмениваться фильмами

Центр поддержки Национального кино Казахстана и Национальный центр кинематографии и анимации Франции подписали меморандум о сотрудничестве в рамках международного кинофестиваля в Каннах, передаёт BaigeNews.kz.

Шаг направлен на расширение культурных связей между двумя странами и укрепление кинематографической индустрии.

Стороны договорились сотрудничать в вопросах распространения кинопродукции на территории партнёра.

"Распространение кинопродукции за границей играет важную роль в продвижении культурного многообразия. Мы ценим сотрудничество с Национальным центром кинематографии и анимации Франции и с нетерпением ждём обмена экспертными знаниями и поддержки продвижения кинопродукции", – отметил председатель центра поддержки Национального кино Казахстана Курманбек Жумагали.

Национальный центр кинематографии и анимации Франции готов оказать содействие в популяризации казахстанских фильмов и дубляже французских фильмов на казахский язык.