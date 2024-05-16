Миллионы тенге отдали акмолинцы за несуществующие товары из Китая

Несуществующие товары из Китая продавала мошенница в Акмолинской области. Она обманула 63 человека, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Акмолинские полицейские расследуют уголовное дело в отношении 32-летней жительницы Астаны.

По словам одной из потерпевших, проживающей в пристоличном Косшы, с 30-го января 2023-го года по 18-ое января нынешнего года, ее знакомая через Instagram завладела денежными средствами в размере 1 889 300 тенге. Оказалось, что на эти деньги заявительница хотела приобрести мебель из Китая, сделав предварительный заказ через поставщика.

Выяснилось, что на аналогичную уловку попались еще более 60-ти человек, все они жители столицы и города Косшы.

“В рамках расследования установлено, что фигурантка создала группу в мессенджере WhatsApp, где рекламировала различные товары по оптовым ценам. Желающие могли по привлекательной цене приобрести одежду, бытовую технику, предметы домашнего обихода, мебель и другие необходимые товары. Оплата проводилась заранее в полном объеме, однако, ни товара, ни денежных средств покупатели так и не дождались. Задержку посылок женщина объясняла различными причинами, но обманутые граждане обратились с заявлением в полицию", - говорится в сообщении.

В настоящее время потерпевшими признаны 63 человека, ведется досудебное расследование по фактам мошенничества. Полицейские в очередной раз призывают граждан к бдительности при совершении онлайн-покупок.