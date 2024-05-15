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Заместитель районного акима в СКО подозревается в получении взятки

Сегодня, 09:20
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 09:20
Сегодня, 09:20
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Фото: baigenews.kz

Антикоррупционной службой по Северо-Казахстанской области проводится досудебное расследование в отношении заместителя акима и руководителя отдела акимата одного из районов области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Антикор.

"Должностные лица подозреваются в получении взятки в размере 10 млн тенге от субъекта предпринимательства за беспрепятственное подписание актов выполненных работ по текущему ремонту автодорог районного значения и общее покровительство.

С санкции следственного суда избрана мера пресечения в виде "содержание под стражей", - говорится в сообщении.

Расследование продолжается.

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