Паводки в Акмолинской области: в пяти регионах ситуация стабилизировалась

В Степногорске, районе Биржан сал, Аккольском, Ерейментауском и Егиндыкольском районах Акмолинской области паводковая ситуация стабилизировалась, пиковые фазы пройдены. Об этом заявил начальник Управления предупреждения чрезвычайных ситуаций ДЧС Акмолинской области Еркен Берлибеков, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Однако напряжённой ситуация остаётся в Есильском, Жаркаинском, Шортандинском, Целиноградском, Аршалынском, Буландынском районах. Режим ЧС местного масштаба объявлен в Кокшетау.

"Сохраняются риски угрозы подтопления населённых пунктов при движении и подъёме уровня талых вод на реке Есиль и её притоках - в реках Жабай и Колутон в Атбасарском, Сандыктауском и Астраханском районах", - отметил Берлибеков.

Он добавил, что в указанных регионах активно проводится весь комплекс противопаводковых мероприятий, в том числе взрывные работы по ликвидации ледовых заторов.

В ходе проведения аварийно-спасательных работ спасено и эвакуировано 1 225 человек, из них 269 детей.

Своевременно эвакуировано более 18 тысяч голов домашнего скота, что позволило не допустить их падёж в паводковый период.

В аварийно-спасательных работах задействованы 1 269 человек, 347 техники, 16 плавательных средств, 108 мотопомп.