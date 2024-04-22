Паводки: ещё одну компенсацию предусмотрели для пострадавших

Пострадавшим от паводков казахстанцам, кроме единовременной выплаты 100 МРП и возмещения за жильё, заплатят за утраченные предметы первой необходимости, передаёт BaigeNews со ссылкой на krisha.kz. Разработать механизм выплат поручил заместитель премьер-министра РК Канат Бозумбаев.

В перечень такого имущества входят:

предметы для хранения и приготовления пищи;

предметы мебели для приёма пищи;

предметы мебели для сна;

предметы средств информирования граждан;

предметы средств водоснабжения и отопления.

Сообщается, что выплачивать компенсацию будут местные акиматы из бюджетных и внебюджетных средств.

Если дом подлежит ремонту, для восстановления можно воспользоваться услугами подрядчиков от акиматов или владельцы могут ремонтировать сами за счёт госвозмещения.

Если дом разрушен и не подлежит восстановлению, есть два пути:

построить новый;

купить готовое жильё на рынке по определённой стоимости. Она не должна превышать цены утверждённого типового проекта.

В случае с дачами, которые были единственным жильём, то их владельцев обеспечат жильём даже при отсутствии подтверждающих документов на дачу. Строить его будут с применением утверждённых типовых проектов.

Уже разработаны два типовых проекта по трём климатическим подрайонам:

одноквартирный жилой дом площадью 80 кв. м, ориентировочный срок строительства — полтора месяца;

двухквартирный жилой дом площадью 160 кв. м, срок строительства — два с половиной месяца.

Пострадавшим уже выдают новое жильё в городе Аркалыке Костанайской области (27 квартир), а также в Акмолинской, Карагандинской и Павлодарской областях.

Кроме того, местные акиматы выплачивают адресную помощь в размере 100 МРП на семью.

Банки предоставят отсрочку по кредитам на три месяца, с апреля по июнь.