Паводки: более 61 тысячи казахстанцев вернулись в свои дома

По республике вернулись в свои дома 61 352 человек, передаёт BaigeNews. В эвакопунктах остаются 5 452 человек.



Отведена и откачана вода из 11 319 жилых домов и 3 593 дворовых территорий. Откачано более 22,9 млн м3 талой воды, проведена укладка более 7,9 млн мешкотар и 1,5 млн тонн инертного материала.