Павлодарцы останутся без горячей воды до середины июня

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Для снижения износа тепловых сетей Павлодара в 2023 году впервые пройдет реконструкция внутриквартальных сетей. Уже определены наиболее уязвимые участки, где будет полная замена сетей теплоснабжения, передаёт BaigeNews.kz.

Аким Павлодарской области Асаин Байханов заслушал доклад о планируемых ремонтных работах улиц областного центра, инженерных коммуникаций – сетей водоснабжения и водоотведения в микрорайонах Зеленстрой, Горторг, Второй Павлодар, о подготовке к гидравлическим испытаниям и ремонтной кампании тепловых сетей, о строительстве и вводе жилья для очередников местных исполнительных органов и переселенцев микрорайона Аллюминстрой, строительстве новых трамвайных линий до микрорайона Достык, о дезинсекционных работах, благоустройстве парков и скверов, подготовке к пляжному сезону и другом.

Поэтапные испытания теплосетей на трех ТЭЦ начнутся 27 апреля. После чего на местах выявления повреждений будут проведены ремонты сетей. Акимом региона перед коммунальными службами поставлена задача сократить срок отсутствия горячей воды до 15 июня.

Для снижения износа тепловых сетей Павлодара в 2023 году впервые пройдет реконструкция внутриквартальных сетей. Уже определены наиболее уязвимые участки, где будет полная замена сетей теплоснабжения.

Всего будут построены 11,7 км новых сетей. Срок проведения работ – 5 месяцев. В этот период 51 многоквартирный жилой дом этих районов города будет находиться без горячей воды, но это вынужденная мера для успешного прохождения отопительного сезона в последующие годы, заявили в пресс-службе.