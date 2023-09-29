Павлодарцы не получат обещанные 50 детских площадок

В Павлодаре второй год подряд проводят массовое благоустройство дворов многоэтажек. В 2023 году в городе намеревались установить 183 новых детских игровых площадок. Работу проводят в таких случаях в несколько этапов, первый из которых заливка бетонного фундамента. Именно такие участки без горок, качелей и каруселей практически все лето наблюдали жители многих домов. По информации городского отдела ЖКХ, тендер на львиную долю работ выиграла алматинская компания. Но к концу августа стало понятно, что "гости" из южной столицы не справляются со своими обязательствами, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Во дворе дома по адресу Кудайбердиева, 6 в Павлодаре до сих пор участок под детскую площадку просто забетонирован. Ни тартанового покрытия, ни тем более малых архитектурных форм здесь жильцы не видели. По словам людей, к ним приехали рабочие в середине лета, снесли старые горки, подготовили участок под установку современной игровой площадки и на этом все.

Ситуация схожая и в соседнем дворе по адресу Исабаева, 63. Но радость от обновления люди здесь все же испытали. Пару недель назад горки, качели и карусели установили. Закончили, правда, пока не все. Есть один участок наполовину забетонированный.

"Они начали делать в июле, но она долго стояла. Поставили недели две. Сначала турникеты сделали, потом уже детскую площадку. Здесь у нас никогда ничего не было, турники, качели, вот ее выкопали и валяется теперь. С нами ничего не согласовывали, не спрашивали, как лучше сделать. Но вот соседям меньше повезло, у них до сих пор просто бетонный участок вместо площадки", - рассказала жительница дома №63 по улице Исабаева.

Проблемные детские площадки разбросаны по всему Павлодару. Пиком терпения жителей многих дворов стал август, когда лето уже фактически заканчивалось, а ничего не менялось. Активно работа началась буквально недавно. Во дворе по адресу Ак.Сатпаева, 243 установили игровую и воркаут площадку. Детям при этом играть пока негде, из доделанного лишь горка.

"У нас рядом стадион на 39-ой школе и я с внучками хожу туда. А здесь у нас во дворе, ну ладно, сделали, но это что такое. Качелей нет, горка высокая, она для больших детей. Мои внучки туда не полезут. Рядом поставили воркаут, это воркаут-площадка называется? Это громкое название. Мы как ходили на стадион 39-й школы, так и будем ходить. Это не площадка. Косточку кинули собаке, лишь бы ты не лаяла. Вот то, что здесь поставили, это недели две как. Все лето было просто бетоном залито", - говорит жительницы дома №243 по улице Ак.Сатпаева Бейбитгуль Жапарова.

Стоит отметить, установкой детских игровых комплексов в павлодарских дворах занялись в 2022 году, установили сразу 175 площадок. При этом годом ранее ни одной. В 2023 году решили работу продолжить, и задача стояла обеспечить в итоге весь город. Но минувшим летом пошло все не по плану.

"Каждую детскую площадку мы согласовывали с коммунальными службами, чтобы под ними никаких сетей не проходило. Так как это безопасность наших детей. Только после согласования всех мы уже проводили заливку основания. Потом в этом году мы планировали вообще 182 детские игровые площадки. В мае месяце был заключен договор на 150 площадок с компанией "Строй Индустрия" на сумму 1,7 миллиардов тенге. В августе заключили договор еще на 32 детские игровые площадки — это ПК "Дисконт" на 415 миллионов. На сегодняшний день по "Дисконту", они в принципе все свои 32 уже завершают, которые мы заключили в августе. По компании "Строй Индустрия" были проблемы у нас. У них проблема, во-первых, поставка оборудования. В связи с чем нам пришлось уменьшить количество детских площадок на 50. Планировали в общем 182, но завершим 132. Мы секвестируем данные средства, уменьшим договор, так как подрядчик не успеет сделать", - рассказал руководитель отдела ЖКХ города Павлодара Нурбек Конротбаев.

Поставку оборудования шла с трудом из России. Подрядчик объяснил свою нерасторопность именно так. Теперь задача успеть закончить до первых морозов хотя бы там, где залили бетонные основания.

"Будем принимать меры, мы уже выставляем ему уведомления. Он первый раз принимает участие в нашем городе, это алматинская компания. Подготовили 92 площадки из 100, все они завершат. На 75 уже элементы установлены, на 60 тартановое покрытие сделано. Еще 8 закатают, успевают. Мы оценили все риски. Гарантийные сроки у них оговорены, в рамках договорных обязательств они будут нести гарантию, минимум 2 года. Даже если признаем недобросовестным подрядчиком, гарантия все равно сохраняется", - добавил глава отдела ЖКХ города Павлодара Нурбек Конротбаев.

Несмотря на отчасти провальную ситуация с установкой новых детских площадок в 2023 году, чиновники надеются исправить ситуацию в следующем году. Правда, планы уже не такие грандиозные. Всего намерены установить 120 комплексов, в том числе те самые 50, которые не получилось сделать в этом году. Кстати, по словам главы отдела ЖКХ, в городе добавили за лето и 106 воркаут-площадок.

Фото Артем Клеван.