Павлодарцы могут сообщать о правонарушениях через приложение
Сегодня, 02:10
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Сегодня, 02:10Сегодня, 02:10
143Фото: BaigeNews.kz / иллюстративное фото
В Павлодарской области презентовали мобильное приложение Halyk Tumar, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.
Посредством приложения жители региона могут сообщать о правонарушениях в уполномоченные органы. Разработчик – прокуратура области. Этим приложением уже активно пользуются жители Аксу.
Наиболее активные пользователи приложения будут получать материальное вознаграждение. Подробнее о том, как приложение работает в Аксу, в следующем видео.
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