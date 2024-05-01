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Павлодарцы могут сообщать о правонарушениях через приложение

Сегодня, 02:10
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BaigeNews.kz / иллюстративное фото Сегодня, 02:10
Сегодня, 02:10
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Фото: BaigeNews.kz / иллюстративное фото

В Павлодарской области презентовали мобильное приложение Halyk Tumar, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Посредством приложения жители региона могут сообщать о правонарушениях в уполномоченные органы. Разработчик – прокуратура области. Этим приложением уже активно пользуются жители Аксу. 

Наиболее активные пользователи приложения будут получать материальное вознаграждение. Подробнее о том, как приложение работает в Аксу, в следующем видео.

 
 
 
 
 
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Публикация от Ақсу қаласының әкімдігі (@aqsuakimdigi)

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