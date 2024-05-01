Павлодарцы могут сообщать о правонарушениях через приложение

В Павлодарской области презентовали мобильное приложение Halyk Tumar, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Посредством приложения жители региона могут сообщать о правонарушениях в уполномоченные органы. Разработчик – прокуратура области. Этим приложением уже активно пользуются жители Аксу.

Наиболее активные пользователи приложения будут получать материальное вознаграждение. Подробнее о том, как приложение работает в Аксу, в следующем видео.