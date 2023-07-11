Павлодарцы готовятся к самой сильной в истории региона жаре

Фото: Катерина Приходько

В ближайшую неделю в Павлодарской области ожидается аномальная жара. По данным синоптиков, местами столбики термометров достигнут +41 градуса, возможно даже и +43. При этом продлится такая погода несколько дней. Максимальный температурный показатель по области в июле в последний раз фиксировали в 1940 году. Между тем, спасатели призывают ограничить прогулки на природе, не разжигать костры, а медики рекомендуют не выходить из дома. Корреспондент BaigeNews.kz узнал у экспертов, как быть готовым к жаркой погоде.

По информации синоптиков, в Павлодарскую область, впрочем, и еще в несколько регионов Казахстана, жаркая погода пришла по меньшей мере на несколько дней. Специалисты уже организовали рассылку сообщений через службу "112", о резком повышении температуры. В Павлодар антициклон пришел с Каспия. Специалисты ожидают, что это будет рекордное повышение температуры для региона.

"Практически всю неделю у нас до пятницы будут высокие температуры, очень сильная жара. +34+39, на севере, северо-западе до +41, возможно даже до +43. Ну и в ночные часы зной останется до +18+23, +20+25. И осадки ожидаются только днем 14 июля, и то небольшие по западу области. Конечно, были у нас в июле такие температуры высокие, но чтобы держались всю неделю, такого я не припомню. В отдельные дни было и +39, и +40 максимум, это было в 1940 году 19 июля", - рассказала начальник отдела метеопрогнозов павлодарского филиала РГП "Казгидромет" Оксана Овсянникова.

Информацию об аномальной жаре синоптики разослали не только жителям, а также спасателям, медикам, педагогам. Сейчас в группе риска все. В ДЧС Павлодарской области говорят, организовали круглосуточное дежурство в лесных массивах. Отмечают, самый высокий уровень пожарной опасности в том же резервате "Ертiс Орманы" до сих пор сохраняется.

"В связи с повышением температуры воздуха возрастает пожарная опасность. Это в том числе на лесных массивах, пойменной территории, на дачных участках. На сегодняшний день у нас силы и средства ДЧС переведены в режим функционирования повышенной готовности, а это значит, что будет проведение рейдовых мероприятий в усиленном режиме. Если говорить о причинах пожаров, природные причины — это грозовые разряды, но если в эти дни по прогнозу грозы не будет, то и данной причины не должно быть. В основном причиной пожаров становится неосторожное обращение с огнем. В редких случаях преломление солнечного света через стеклянную тару, но это происходит крайне редко", - сообщил старший инженер управления ДЧС Павлодарской области Мейрам Кошенширеков.

Пожарные отмечают, при тушении возгораний в такую аномальную жару температура от солнца лишь усугубляет ситуацию. Проблемы создает порывистый ветер, да и техника, к сожалению, пройти может не везде. Бороться с пламенем приходится пешим ходом, а это процесс замедляет.

Фото: Катерина Приходько.

Между тем, в ближайшие выходные спасатели ожидают наплыв отдыхающих на водоемах. В частности, на стихийные пляжи. Не обходится без употребления алкоголя, разжигания костров. В ДЧС призывают ограничивать себя, при этом напоминают, запретить посещать леса и пойму того же Иртыша они не вправе. Но в ходе рейдов будут за нарушения выписывать административные штрафы, к примеру, за нарушение правил пожарной безопасности. Есть высокий риск и увеличения числа несчастных случаев на воде. Не редко при сильной жаре прыгая в холодную воду сердце, сосуды человека не выдерживают, и он просто уходит на дно. Причем, такое может произойти и с молодыми людьми.

Возникают проблемы со здоровьем у многих. Аномальная жара уже была в этом году в Павлодарской области. В начале июня практически неделю столбики термометров держались под +40. Количество вызовов скорой помощи тогда увеличилось на 10 процентов, люди падали в обморок в общественных местах.

Врачи отмечают, при сильной жаре, тепловом или солнечном ударе снижается артериальное давление, могут быть головокружение, отдышка, рвота, судороги, повышение температуры тела. В этот момент не рекомендуется употреблять сладкие напитки или мороженое, а нужно пить обычную воду. А с 12:00 до 16:00 желательно не выходить на улицу. Также врачи советуют исключить из рациона сильно соленую пищу, жареную, ну и конечно, отказаться от алкоголя.

"Если человек потерял сознание рядом с вами, не дожидаясь врача окажите ему первую медицинскую помощь. Пострадавшего нужно перенести в прохладное место. Уложить на спину, приподнять ноги, обтереть холодной водой, дать попить воды, приложить холодный компресс к голове. А вот чего нельзя делать при тепловой ударе, так это резко охлаждать пострадавшего, сажать под кондиционер, окунать в холодную воду. В общем, важно избегать резких перепадов температуры", - говорит врач общей практики павлодарской поликлиники №5 Асель Сыздыкова.

По словам врачей, в пик жары к ним чаще всего обращаются люди, страдающие артериальным давлением, заболеваниями органов дыхания, диабетики, а также люди с избыточной массой тела.

Напомним, что аномльно высокая темпиратура воздуха в эти дни наблюдается практически на всей территории Казахстана. Так, в столице пик жары ожидают в 12-13 июля. Воздух прогреется до 39 градусов.