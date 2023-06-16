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Pavlodarnews.kz Вчера, 23:18
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Вчера, 23:18
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Фото: Pavlodarnews.kz

Павлодарца с обрезом задержали на дачах

Подозреваемому грозит наказание вплоть до лишения свободы на два года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Сотрудники областного управления по борьбе с организованной преступностью вблизи садоводства "Яблонька" задержали 44-летнего павлодарца. При личном досмотре у мужчины обнаружили и изъяли обрез одноствольного охотничьего ружья 28 калибра и две гильзы. 

"Оперативники установили, что оружие не зарегистрировано в органах внутренних дел. Мужчина ранее судим. Правоохранители проводят досудебное расследование по второй части статьи 287 УК Республики Казахстан. Назначили баллистическую экспертизу, не замечен ли обрез в преступлениях", – сообщил начальник УБОП Павлодарской области Габит Кабдрахманов.

С начала года павлодарские полицейские изъяли 29 единиц незарегистрированного оружия. По всем фактам провели расследования.

 

 

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Вчера, 23:18
296
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