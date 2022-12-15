Павлодарский юрист отредактировал решение суда из интернета и вручил его клиентке

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В Павлодаре юриста подозревают в подделке решения суда, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В декабре прошлого года павлодарка, нуждающаяся в юридических услугах, решила найти специалиста на сайте объявлений. Мужчина, получив денежное вознаграждение за свои услуги, в течение года уверял, что собирает необходимые документы. И так как женщина торопила с выполнением договорных обязательств, юрист скачал из Интернета похожее решение суда. С помощью редактирующей программы он изменил решение суда, указав необходимые данные, и отправил его заказчику в цифровом формате через мобильное приложение WhatsApp.

Когда горожанка обратилась в суд для получения оригинала докмуента, ей ответили, что такое решение судом не выносилось. Женщина обратилась в полицию.