Павлодарский НХЗ остановил выпуск дизтоплива

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Из-за прекращения подачи водорода временно приостановили производство дизельного топлива на ПНХЗ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на службу по связи с общественностью ТОО "Павлодарский нефтехимический завод".

"На ПНХЗ временно приостановлено производство дизельного топлива в связи с обнаружением дефекта на установке производства водорода (УПВ), принадлежащей ТОО "Эр Ликид Мунай Тех Газы", - говорится в сообщении.

Так, 10 февраля 2023 года производство водорода было снижено и начаты ремонтные работы по устранению обнаруженного дефекта на сварном шве трубопровода, транспортирующего технологический газ в печь парового риформинга УПВ.

К слову, 13 февраля 2023 года ремонтные работы были завершены и начаты пусковые процедуры на УПВ с началом производства дизтоплива 14 февраля 2023 года.

"На момент обнаружения дефекта запасы дизтоплива на ПНХЗ составляли более 20 тысяч тонн. Это позволит предприятию осуществлять плановую отгрузку продукта до пяти тысяч тонн в сутки. Производство автобензинов ведётся в штатном режиме, отгрузка осуществляется по плану - до 5,5 тысячи тонн в сутки", - добавили в службе по связи с общественностью ТОО "ПНХЗ".

Отметим, накопленные за время простоя УПВ компоненты нефтепродуктов будут переработаны в товарный продукт в марте. Таким образом ПНХЗ обеспечит запланированный объем производства дизельного топлива к началу весенне-полевых работ.