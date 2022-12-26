open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

pxhere.com Сегодня, 05:02
320
Сегодня, 05:02
320
Фото: pxhere.com

Павлодарский депутат выступил в роли Деда Мороза

В канун Нового года дети получат сто подарочных наборов от руководителя колледжа информационных технологий, депутата областного маслихата от партии AMANAT Серика Джартыбаева, передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Депутат областного маслихата Серик Джартыбаев потратил новогоднюю премию на сладкие угощения для детей из малообеспеченных семей. В роли Деда Мороза он выступает не в первый раз. По его словам, это уже является доброй традицией в их семье.

"Дети должны расти добрыми и заботливыми, зная, что делиться счастьем – это и есть счастье. Надеюсь, что я смог передать через небольшие подарки большую радость и в другие семьи", - говорит он.

Ранее Павлодарский городской филиал партии AMANAT и депутаты городского маслихата оказали материальную помощь семьям, у которых сгорел дом по улице Алтайская.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#благотворительность #депутаты #Павлодар #Новый год
BaigeNews.kz
Сегодня, 05:02
320
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх