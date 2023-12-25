Павлодарским детям передали именные поздравления от президента

В Казахстане начались официальные мероприятия, посвященные празднованию Нового года. В Павлодаре прошла президентская елка, на которой дети получили именные поздравления от президента, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.

На президентскую ёлку пригласили 150 детей в возрасте от девяти до 13 лет. Это сироты, ребята с особыми потребностями, из многодетных семей и добившиеся успехов в учебе, спорте, творчестве. 82 приглашённых школьника приехали из районов области, их разместили в гостинице "Иртыш", сообщила пресс-служба акима области.

Гостей праздника от имени президента Касым-Жомарта Токаева поздравил глава региона Асаин Байханов. Он пожелал школьникам крепкого здоровья, успехов, верить в свои силы и не бояться трудностей.

"Сегодня по-настоящему добрый праздник. Вспомнил, как ждал этот праздник, когда сам был ребёнком. Желаю всем вам счастливого детства. Оставайтесь всегда такими же весёлыми и позитивными. Пусть 2024 год станет для вас годом исполнения желаний и больших свершений! Впереди у вас каникулы, набирайтесь сил", – пожелал аким области.

Асаин Байханов вместе с детьми водил хоровод вокруг ёлки под песню "Жасыл шырша әні", посмотрел театрализованное представление "Қош келдің, Жаңа жыл!" с участием сказочных героев Аяз Ата, Акшакар, Айдахар.

Каждый ребенок получил именную поздравительную открытку от имени Президента, денежный сертификат на 150 тысяч тенге, книгу, игрушку и сладости. В завершение праздничного представления для детей приготовили "сладкий стол".