Павлодарских школьников за 10 дней научили шить нацинальные головные уборы

Фото: Instagram/bilim_basqarmasy

Десять дней для детей из павлодарских школ проводили мастер-классы по пошиву современных трендовых тюбетеек "Тренд тақия тігеміз", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу управления образования области.

За это время на уроках технологии и на кружках шитья девочки могли создать головной убор из фетра, ткани и аксессуаров по собственному дизайну.

"Юные мастерицы не только научились кроить и шить, но и узнали историю происхождения национальных головных уборов и как правильно их носить", — отметили организаторы акции.

Готовые наряды девочки продемонстрировали на гранд-дефиле "Taqıa Fashion week" в честь празднования Наурыза.

Также к празнику педагоги и воспитанники отдела эстетического воспитания Дворца школьников подготовили выставку декоративно-прикладного искусства.

Они представили миниатюрные юрты с национальным убранством, войлочные картины, куклы "Наурыз аруы".

Праздник не обошелся без национальных угощений. Жителей, пришедших на мероприятие, угощали баурсаками, наурыз коже и пловом. Кроме того, гостям предлагали посетить главную юрту и сделать фотографию в национальных костюмах.

Фото: Instagram/bilim_basqarmasy