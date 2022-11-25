Павлодарские студенты собрали свой вариант машины Голдберга

Фото: pavlodarnews.kz

Сборке предшествовала профориентационная встреча студентов Павлодарского машиностроительного колледжа с сотрудниками ТОО "ERG Service", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Ребята узнали о преимуществах работы в компании в рамках тех профессий, которые они сейчас осваивают. Естественно, у молодых людей возникли вопросы относительно социального пакета, перспектив роста, а также заработной платы.

На вопросы отвечал начальник службы системы автоматизированного проектирования конструкторско-технологического отдела ERG Service Игорь Ершов, который дал понять: чтобы получать высокую зарплату, нужно быть высококвалифицированным специалистом. Эта цель достижима, если молодые люди, пришедшие на предприятие с твердыми теоретическими знаниями, продемонстрируют их на практике.

"Главное, чтобы тебе нравилась твоя работа. Есть выпускники, которые после института хотят получать 500-600 тысяч. Но для этого нужно приложить усилия, показать себя, показать, что ты достоин такой зарплаты", – подчеркнул Игорь Ершов.

Так как молодые люди в будущем придут работать в команду компании, им уже сейчас предложили командообразующую игру в решении интеллектуальной задачи – собрать машину Голдберга.

Студенты совместно с наставниками из сотрудников компании должны были выстроить цепочку из различных механизмов.

По заданию машина должна была представлять собой пять связанных между собой сегментов. Каждая команда отвечала за свою часть и собирала ее по предложенной схеме, которая, впрочем, не подсказывала решение задачи сборки.