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polisia.kz Сегодня, 10:56
227
Сегодня, 10:56
227
Фото: polisia.kz

Павлодарские оперативники "накрыли" оптовый канал продажи "синтетики"

Сотрудниками управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Павлодарской области выявили канал оптовой продажи синтетических наркотиков. В распространении крупной партии наркотиков посредством закладок подозревают 22-летнего жителя региона, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В целях конспирации подозреваемый использовал псевдоним, а наркотики, расфасованные в небольшие свёртки, размещал в тайниках на территории Павлодара.

При проведении специальных мероприятий у молодого человека обнаружили пять полимерных свёртков с порошкообразным веществом белого цвета. В арендованной им квартире полицейские изъяли пакеты с порошкообразным веществом и предметы, предназначенные для его расфасовки.

"По результатам экспертизы изъятое вещество является психостимулятором синтетического происхождения &-PVP, общей массой более 1,4 килограмма, что является особо крупным размером. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 297 части 3 УК РК. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Устанавливается причастность и других лиц к данному преступлению", — сообщил заместитель начальника департамента полиции Павлодарской области Болат Нурсеитов.

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Сегодня, 10:56
227
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