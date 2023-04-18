Павлодарские оперативники "накрыли" оптовый канал продажи "синтетики"

Фото: polisia.kz

Сотрудниками управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Павлодарской области выявили канал оптовой продажи синтетических наркотиков. В распространении крупной партии наркотиков посредством закладок подозревают 22-летнего жителя региона, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В целях конспирации подозреваемый использовал псевдоним, а наркотики, расфасованные в небольшие свёртки, размещал в тайниках на территории Павлодара.

При проведении специальных мероприятий у молодого человека обнаружили пять полимерных свёртков с порошкообразным веществом белого цвета. В арендованной им квартире полицейские изъяли пакеты с порошкообразным веществом и предметы, предназначенные для его расфасовки.