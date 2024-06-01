Павлодарские частные судисполнители манипулировали суммами долгов по алиментам

В Павлодарской области частные судебные исполнители (ЧСИ) искусственно занижали суммы задолженности по алиментам на более 500 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет по правовой статистике и специальным учётам Генпрокуратуры РК.

В настоящее время сумма задолженности по алиментам в регионе составляет более 4 миллиардов тенге.

"Проведённой проверкой выявлено, что частные судебные исполнители не выставляли запреты на выезд из страны, на нотариальные действия, аресты на имущества при наличии задолженности по алиментам на общую сумму более 352 миллионов тенге, что негативно сказывалось на правах несовершеннолетних", – указывается в сообщении.

Пять частных судисполнителей привлечены к административной, 22 – к дисциплинарной ответственности, один лишён лицензии. Руководитель отдела Департамента юстиции области, ответственный за координацию деятельностью ЧСИ, привлечён к строгой дисциплинарной ответственности.