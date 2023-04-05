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pavlodarnews.kz Сегодня, 03:52
91
Сегодня, 03:52
91
Фото: pavlodarnews.kz

Павлодарская школьница получила несколько грантов в вузы США и Катара

Все эти университеты обещают девушке полную финансовую помощь, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Выпускница NIS Павлодара Амира Артыкбаева получила полный грант сразу в два университета Лиги Плюща.

"Амира – первая наша выпускница, получившая приглашения от университетов Лиги Плюща,  Она также имеет статус выпускницы программы FLEX, где провела год по обмену в США, опыт которого и послужил приглашением из лучших университетов мира", – рассказали в учебном учреждении. 

Преподаватели считают, что важную роль в её успехе сыграли активная социальная деятельность и высокие академические показатели.

"Я считаю, что мое поступление в эти вузы – результат упорной работы на протяжении долгих лет, поддержки семьи, друзей и учителей, а также большого желания исследовать междисциплинарные науки", – уверена выпускница.

Амире Артыкбаевой выслали приглашение сразу девять университетов: Brown University и Dartmouth College из Лиги Плюща, Northwestern University, Williams College, Amherst College, Wellesley College, Colby College в США, Carnegie Mellon Qatar в Катаре, а также University of British Columbia в Канаде.

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Сегодня, 03:52
91
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