Павлодарка выпала из квартиры в многоэтажке и застряла на дереве
Сегодня, 07:48
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Сегодня, 07:48Сегодня, 07:48
114Фото: BaigeNews.kz
В городе Аксу Павлодарской области 34-летняя женщина выпала из квартиры многоэтажного дома и застряла на дереве, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Квартира расположена на третьем этаже пятиэтажного жилого дома.
С помощью трёхколенной лестницы женщину сняли с дерева и передали бригаде скорой медицинской помощи.
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