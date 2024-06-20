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Павлодарка выпала из квартиры в многоэтажке и застряла на дереве

Сегодня, 07:48
АВТОР
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BaigeNews.kz Сегодня, 07:48
Сегодня, 07:48
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Фото: BaigeNews.kz

В городе Аксу Павлодарской области 34-летняя женщина выпала из квартиры многоэтажного дома и застряла на дереве, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Квартира расположена на третьем этаже пятиэтажного жилого дома. 

С помощью трёхколенной лестницы женщину сняли с дерева и передали бригаде скорой медицинской помощи. 

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