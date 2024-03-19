  • 19 Марта, 02:33
  • BAIGENEWS

Павлодарец удалился из соцсетей и пропал без вести

Сегодня, 01:22
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
polisia.kz Сегодня, 01:22
Сегодня, 01:22
132
Фото: polisia.kz

В Павлодаре волонтёры отряда "VITA" ищут пропавшего без вести 29-летнего Азамата Исмурзинова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz

13 марта мужчина вышел из дома и не вернулся. За помощью к волонтёрам обратилась его мама. 

Азамат удалил свои аккаунты в социальных сетях за неделю до пропажи. Перед уходом он оставил прощальное письмо, в котором попросил прощения и сказал, что больше не хочет и не будет так жить. Он попросил не искать его, утверждая, что будет далеко. 

Сотрудники полиции, родные и волонтёры пытаются найти зацепки. Друзья и коллеги мужчины недоумевают, что могло произойти.

Самое читаемое

Наверх