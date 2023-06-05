Павлодарец рекламировал оружие в Instagram

Фото: oblgazeta.ru

В Павлодарской области полиция установила мужчину, рекламировавшего оружие в Instagram, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Телеграм-канал Polisia.kz.

При мониторинге соцсетей на одной из страниц в Instagram 2 июня было опубликовано видео, где мужчина “рекламирует” огнестрельное оружие.

Оперативниками управления по борьбе с организованной преступностью установлена личность мужчины. Им оказался ранее судимый 33-летний житель Павлодара, у которого изъят пневматический пистолет Стечкин.