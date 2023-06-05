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Сегодня, 11:29
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238Фото: oblgazeta.ru
Павлодарец рекламировал оружие в Instagram
В Павлодарской области полиция установила мужчину, рекламировавшего оружие в Instagram, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Телеграм-канал Polisia.kz.
При мониторинге соцсетей на одной из страниц в Instagram 2 июня было опубликовано видео, где мужчина “рекламирует” огнестрельное оружие.
Оперативниками управления по борьбе с организованной преступностью установлена личность мужчины. Им оказался ранее судимый 33-летний житель Павлодара, у которого изъят пневматический пистолет Стечкин.
"Назначена экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - сообщил заместитель начальника ДП Павлодарской области Болат Нурсеитов.
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