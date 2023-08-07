Павлодарец ограбил дом, пригрозив ребёнку пистолетом
Сегодня, 15:58
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Сегодня, 15:58Сегодня, 15:58
120Фото: polisia.kz
Подозреваемого в разбойном нападении задержали в Павлодаре. Мужчина пробрался в дом и, угрожая ребенку, похитил 250 тысяч тенге, передаёт BaigeNews.kz.
В полицию о нападении сообщила мать девочки.
"Установлено, что неизвестный мужчина, незаконно проникнув в дом по улице Бухар Жырау, угрожал 15-летней дочери заявительницы предметом похожим на пистолет и с применением насилия завладел 250 тысячами тенге. Задержан 48-летний житель областного центра", - сообщили в пресс-службе ДП Павлодарской области.
Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 192 УК РК. Задержанный водворён в ИВС.
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