Павлодарец ограбил дом, пригрозив ребёнку пистолетом

Подозреваемого в разбойном нападении задержали в Павлодаре. Мужчина пробрался в дом и, угрожая ребенку, похитил 250 тысяч тенге, передаёт BaigeNews.kz.

В полицию о нападении сообщила мать девочки.

"Установлено, что неизвестный мужчина, незаконно проникнув в дом по улице Бухар Жырау, угрожал 15-летней дочери заявительницы предметом похожим на пистолет и с применением насилия завладел 250 тысячами тенге. Задержан 48-летний житель областного центра", - сообщили в пресс-службе ДП Павлодарской области.

Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 192 УК РК. Задержанный водворён в ИВС.