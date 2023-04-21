"ПАВЛОДАРЭНЕРГО" возглавил топ-менеджер из Беларуси

Фото: АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"

АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" возглавил бывший генеральный директор "Минскэнерго" 53-летний Олег Щемель, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой Pavlodarnews.kz.

Нового главу назначили 17 апреля. Олег Щемель родился в Минске, женат. С 1986 по 1992 год учился в Белорусском политехническом институте по специальности "Электрические станции". В 2006 году окончил Академию управления при президенте Беларуси по специальности "Экономика и управление на предприятии".

В разные годы работал электрослесарем по ремонту электрических машин, электромонтёром, мастером производственного участка электрического цеха Минской ТЭЦ-4, начальником электрического цеха и смены электростанции, начальником производственно-технического отдела. В 2007 году стал заместителем главного инженера по эксплуатации, а с 2013 по 2019 год – главным инженером Минской ТЭЦ-4.

С февраля по октябрь 2019 года работал заместителем генерального директора государственного производственного объединения электроэнергетики "Белэнерго" в Минске. С 2019 по апрель 2023-го был гендиректором минского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики "Минскэнерго".

АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" представляет собой вертикально интегрированную компанию, включающую все звенья энергоснабжения Павлодарской области (генерацию, транспортировку и сбыт энергоресурсов). Компания создана в 2000 году. В её состав входят: Павлодарская ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, Павлодарская распределительная электросетевая компания, ТОО "Павлодарские тепловые сети", ТОО "Павлодарэнергосбыт", ТОО "Экибастузтеплоэнерго", ТОО "ЦАТЭК Green Energy".