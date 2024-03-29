Павильон Астаны получил Гран-при на открытии Года казахстанского туризма в Китае
Сегодня, 17:20
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Сегодня, 17:20Сегодня, 17:20
146Фото: акимат Астаны
В Пекине состоялось открытие Года казахстанского туризма в Китае. В рамках мероприятия проведён казахстанско-китайский форум туризма и инвестиций, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата Астаны.
На встрече обсуждались возможности организованного туризма для китайских путешественников и казахстанско-китайские инвестиционные возможности.
Также для участников форума была организована выставка, на которой гости могли познакомиться с достопримечательностями всех регионов Казахстана.
По итогам первого дня павильон Астаны признан лучшим среди 20 регионов Казахстана и получил Гран-при конкурса "За самую лучшую демонстрацию туристского потенциала".