Павильон Астаны получил Гран-при на открытии Года казахстанского туризма в Китае

В Пекине состоялось открытие Года казахстанского туризма в Китае. В рамках мероприятия проведён казахстанско-китайский форум туризма и инвестиций, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата Астаны.

На встрече обсуждались возможности организованного туризма для китайских путешественников и казахстанско-китайские инвестиционные возможности.

Также для участников форума была организована выставка, на которой гости могли познакомиться с достопримечательностями всех регионов Казахстана.

По итогам первого дня павильон Астаны признан лучшим среди 20 регионов Казахстана и получил Гран-при конкурса "За самую лучшую демонстрацию туристского потенциала".