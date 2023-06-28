Павел Дуров анонсировал появление сторис в Telegram

Фото: t.me/durov

Создатель мессенджера В Telegram Павел Дуров опубликовал новый пост, в котором рассказал о скором запуске сторис в Telegram, передаёт BaigeNews.kz.

По его словам, сторис будут помещены в расширяемый раздел в верхней части списка чатов, что сделает их легко доступными, не отнимая драгоценного места.

Дуров отметил, что нововведение позволит определить, кто может видеть каждую сторис с точностью до мельчайших деталей: все, только контакты пользователя (с исключениями), несколько выбранных контактов или список близких друзей.

Истории, опубликованные любым контактом, будет легко скрыть, переместив их в список "скрытые" в разделе "Контакты", а не на главном экране.

Помимо использования десятков мощных инструментов для редактирования фотографий и видео, будет ещё возможность добавлять подписи к своим историям, чтобы добавить больше контекста или ссылок и отмечать других людей.

Также анонсирована поддержка двойной камеры.

"Основываясь на успехе видеосообщений Telegram, мы добавили возможность публиковать фото и видео, снятые одновременно с передней и задней камеры", — сообщил Павел Дуров.

Также отмечается, что пользователь сможет выбрать срок удаления сторис — через 6, 12, 24 или 48 часов — или постоянно отображать истории на странице своего профиля с индивидуальными настройками конфиденциальности для каждой из них.