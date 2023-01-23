Пациенты Центра психического здоровья в Актау зашили рты в знак протеста нарушения их прав

Фото: Lada.kz

Пациенты ГКП на ПХВ "Областной центр психического здоровья" (ОЦПЗ) заявили об издевательствах в медучреждении и нарушении их прав. В знак протеста они объявили голодовку и зашили рты, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

Пациенты отделения принудительного лечения от алкогольной и наркотической зависимости сообщили о нарушении их прав и недолжном внимании со стороны персонала медучреждения.

"В учреждении наглым образом нарушают права пациентов, моральные и этические нормы, и банальная человечность чужда административному составу, начиная от директора и заканчивая уборщицей. То, что нас игнорируют, издеваются, всё равно, что ничего не сказать. Пациент М. обратился к социальному работнику Б. с заявлением о восстановлении документов, которые, к слову, пропали по вине медперсонала центра здоровья. За два месяца после обращения он прошёл семь кругов ада. Начались намеренные притеснения, моральные унижения, пренебрежение его здоровьем и многое другое. Прекрасно зная реакцию организма М. на медпрепарат, ему под благовидным предлогом поставили капельницу, которая вызвала аллергическую реакцию. На теле высыпали красные пятна", – говорится в заявлении пациентов.

















Руководство самого областного центра сообщило, что оно назначено неделю назад, и на днях была встреча с пациентами.



Руководство самого областного центра сообщило, что оно назначено неделю назад, и на днях была встреча с пациентами.