"Пациенты начнут приходить к нам" — врачи о введении консультативного наблюдения игроманов

Казахстанские эксперты назвали положения нового закона, направленного на снижение игровой зависимости у населения, своевременными и важными. Документ сегодня подписал глава государства, передаёт BaigeNews.kz.

Законом установлен порядок медицинской реабилитация лиц, зависимых от азартных игр. Руководитель информационно-аналитического центра Республиканского научно-практического центра психического здоровья Гульмира Садвакасова положительно отмечает введение понятия "консультативное наблюдение", касающееся людей страдающих игровой зависимостью.

"Так как есть проблемы низкой обращаемости пациентов с лудоманией за медицинской помощью, предполагается, что консультативное наблюдение будет соблюдать конфиденциальность этих пациентов и позволит повысить доверие к официальному здравоохранению. По крайней мере такие пациенты начнут приходить к нам, говорить о своих проблемах и, в перспективе, с их дальнейшем лечением и реабилитацией", — рассказывает Гульмира Садвакасова.

По словам эксперта, если пациенту ставят диагноз, но согласно классификатору болезней он звучит не как "лудомания", а как "патологическое влечение к азартным играм", тот должен быть поставлен на динамическое наблюдение. Оно имеет все социальные последствия.

"Таким образом, такой человек получает весь комплекс медико-социальной помощи. Но в связи с этим пациенты не приходят к нам на лечение, хотя специалистов в системе охраны психического здоровья достаточно. В частности, в Павлодаре, филиал Республиканского центра психического здоровья несколько лет оказывает, в том числе, реабилитационные услуги пациентам с игровой зависимостью. К нам очень много обращаются, потому что в этот филиале сегодня соблюдают конфиденциальность этих пациентов", — рассказывает спикер.

Иными словами боясь огласки пациенты с игровой зависимостью обращаются в частные центры. Однако сегодня встает вопрос о качестве услуг, что оказывают такие организации, говорит Гульмира Садвакасова.

Так же по мнению спикера, важным станет запрет наружной рекламы букмекерских контор и тотализаторов на зданиях, транспортных средствах. Таким образом, данная норма позволит оградить детей от пагубного влияния.

Напомним, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам игорного бизнеса, лотерейной деятельности, охраны здоровья, государственной инспекции труда, государственного контроля и исключения излишней законодательной регламентации". Отмечается, что нормы закона направлены на снижение игровой зависимости населения.